Tra i manifestanti anti Macron: così esplode la rabbia della Francia

La piazza è gremita di persone di ogni tipo. Giovani, anziani, operai, borghesi. Si registrano più di 93.000 persone. Sventolano insieme bandiere di ogni tipo. Lungo la strada si trovano carretti che servono hot dog, crêpes e ogni tipo di bevanda. L’atmosfera sembra calma e rilassata. Da una protesta che nasce per contrastare l’innalzamento delle pensioni ci si aspetta una partecipazione più anziana, invece i giovani sono tanti. Studenti, lavoratori, precari, disoccupati, tutti raccontano che sono scesi in piazza per lo stesso motivo: per la comunità e la democrazia. “È per il nostro avvenire, per le nostre famiglie, per i nostri amici. È per tutta la comunità che siamo qui a batterci affinché la legge venga affondata”, dice Oxana, studentessa diciannovenne di design. Gli anziani e le persone di mezza età raccontano di manifestare non solo per loro ma per le nuove generazioni affinché non subiscano quello che loro chiamano “abuso” da parte delle istituzioni.