Vajont, la strage e l’ingiustizia

“E le vittime? e i superstiti?” continua il racconto di Giuseppe Vazza “Quando racconto non posso non esimermi dal ringraziare tanto il popolo italiano, il popolo italiano è stato di una generosità incredibile sia a livello economico che a livello morale. La gente è venuta a infonderci coraggio, e la stampa di allora e la televisione aggiornavano continuamente le donazioni che le persone facevano a favore delle vittime del Vajont, ero orgoglioso di appartenere a un popolo così generoso. La Rai aveva già incassato miliardi di lire, le industrie donavano 20 ore di lavoro dei propri operai, e così via. Era veramente una corsa all’aiuto. Ma purtroppo questi soldi non sono mai arrivati a noi, nonostante i titoli cubitali dei giornali che dicevano che i superstiti del Vajont sono tutti imbottiti di denaro e con le tasche piene possono piangere meglio i loro morti. Questo dicevano i titoli, purtroppo questo è stato deleterio, veramente deleterio per noi superstiti e per anni mi sono vergognato di essere un sopravvissuto. Pertanto era meglio ignorare, almeno in quel modo potevi conservare la dignità del dolore che almeno quella ci apparteneva. Chissà dove sono finiti tutti quei soldi, chi se li è mangiati alle spalle dei morti. Per quanto riguarda i risarcimenti l’Enel nel 1965 ha istituito una transazione da fare con i sopravvissuti, con un pull di avvocati, periti, e quant’altro, che vennero sul territorio per fare una mappa dei sopravvissuti, di chi aveva perso che cosa, dalle vite umane ai terreni, dalle case alle attività. E soprattutto per convincere i sopravvissuti ad accettare una elemosina previa sottoscrizione che in futuro non si sarebbero mai interposti con atti giudiziari. E purtroppo questi sedicenti operatori, con pressioni di ogni tipo, di ogni genere, con intimidazioni, sono riusciti a convincere il 94% degli aventi diritto ad accettare questa miseria. Il 94% ma non per convenienza, ma per disperazione perché nel frattempo era dilagata la diceria che non si può andare contro la Sade e l’Enel, vi conviene accettare, meglio un uovo oggi che la gallina domani. Tutte queste persone avevano bisogno perché non arrivavano a fine mese. Sono state prese per disperazione. Perché se vedete quanto pagavano per i nostri morti, capirete perché sono andati avanti con l’invaso. Per un marito davano poco più di 2 milioni di lire, per una moglie 1 milione e 800 mila lire, per un figlio 1 milione e 200 mila lire, per una madre 600 mila lire. La Sade aveva capito che i morti sarebbero costati molto, ma molto meno dei vivi”.