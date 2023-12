Viaggio negli psicofarmaci tra giovani, spaccio e dipendenze

Psicofarmaci. Sono la droga del momento tra i ragazzi. Nati come medicinali per curare i disturbi mentali, per lo più tra le persone anziane, sono diventati un passatempo di tanti giovani in Italia: basta mescolarli con l’alcol per ottenere effetti simili a quelli delle altre droghe in circolazione. Negli ultimi anni sempre più giovani si sono avvicinati a questi farmaci: chi per seri problemi legati ad altre patologie, chi per cercare un nuovo modo di sballarsi.