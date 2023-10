Uscendo dallo show room notiamo, infine, una vending machine mai vista prima. È bianca, con un pulsante rosso in bella vista e l’avviso del prezzo richiesto: mille yen, poco più di sei euro. Alzando lo sguardo, e osservando i disegni esposti, capiamo quali sono le “sorprese” acquistabili utilizzando queste macchinette: mutande femminili sporche di sangue e intimo usato di giovani ragazze. “Non so se sia una leggenda o meno, se dalle macchinette escono davvero mutandine femminili usate. Voglio proprio provareperché qualcosa del genere non si trova da nessun’altra parte del mondo”, afferma con entusiasmo un turista americano incuriosito dalle strane gashpon, nome giapponese per riferirsi ai distributori di capsule in plastica comuni nel Paese. Non roviniamo il momento di gioia al giovane, che scende le scale pronto ad aprire le mutandine appena ottenute insieme al suo gruppo di amici. Gli indumenti offerti da queste macchinette sono in realtà fabbricati per “sembrare usati”. È la dolce illusione che pervade l’industria porno made in Japan, caratterizzata da ambiguità, regole non scritte, scappatoie. Il tutto per far provare alle persone, almeno per qualche ora, il piacere di sentirsi desiderate e un po’ meno sole.