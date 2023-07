Tra carità e tecnologia: il volto nascosto dell’India

L’altra nostra azienda, 114AI, è un’azienda di infrastrutture dati. Negli ultimi anni abbiamo lavorato per risolvere il problema dei big data nello spazio. Man mano che lo spazio diventa più democratizzato in tutto il mondo, come possiamo creare un sistema di gestione del traffico che renda lo spazio sicuro per le future generazioni?”. È una domanda che sembra lontana nel tempo, ma che in realtà è già presente. Perché ad est la tecnologia fa passi da gigante ogni giorno. E richiede nuove risposte sia in termini di gestione sia per quanto riguarda la sicurezza “L’India è uno degli hub di ingegneria più grandi e in espansione del mondo”, prosegue Vrinda Kappor. “Produciamo il 20% della manodopera ingegneristica mondiale per le tecnologie critiche ed emergenti. L’anno scorso, il primo ministro Narendra Modi e il presidente Joe Biden hanno firmato un’iniziativa per le tecnologie critiche ed emergenti. In modo che vengano sviluppate per dare nuova possibilità all’uomo, non tecnologie solo per scopi bellici e distruttivi”.