Gli amici di Gabriele scherzano spesso sulla sua disabilità. “Io sono il primo a fare autoironia. Non mi danno fastidio le battute, ma dipende da chi e come le fa. Se me le fa un estraneo capisco che ha poco cervello, se le fa un amico mi fa piacere, vuol dire che siamo in confidenza. Mi dà fastidio quando estranei o conoscenti per fare i simpatici mi toccano il joystick della carrozzina, premono i tasti … È anche pericoloso, perché rischio di fare male a qualcuno andandogli a sbattere addosso”. Una delle passioni di Gabriele è la musica techno, e per questo va spesso a ballare. “Ho ricominciato ad andare a ballare appena uscito dall’ospedale, dieci mesi dopo l’incidente. Molte persone vengono da me in discoteca a dirmi che sono un fenomeno, che loro non ce la farebbero al mio posto, e questo mi dà fastidio. Odio essere idolatrato per il fatto di vivere. Io in mezzo alla folla mi sento a mio agio. Non mi piace che gli altri considerino strano che una persona disabile sia lì a divertirsi come loro”. Quello che molte persone si chiedono – e gli chiedono – quando vedono Gabriele è cosa succede a casa, come si veste o si cura di sé. A occuparsi delle faccende fisiche che lui non riesce a fare da solo è Marco, il suo assistente, che abita nella casa accanto alla sua.