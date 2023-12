Taranto, macerie

Intanto che Acciaierie d’Italia rincorre l’Autorizzazione Integrata Ambientale, alle pendici degli immensi sarcofagi a copertura dei parchi minerari dello stabilimento, al cospetto del camino E312, Il rione Tamburi si allunga immobile lungo via Orsini esattamente come nel novembre del 1960, quando venivano consegnati i complessi abitativi popolari che oggi affacciano sulle collinette ecologiche. Sulla sponda settentrionale del primo seno del Mar Piccolo alti come cattedrali i complessi in cemento del Paolo VI campeggiano isolati da una città cui sembra che non appartengano.