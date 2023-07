Sfida all’inquinamento e sviluppo tecnologico: la missione dell’India

In quell’eterna dicotomia che caratterizza il Paese, accanto alle attività più tradizionali come l’agricoltura, si affianca la tecnologia. Sono numerose infatti le start-up indiane. “Nell’Iit Hydrabad campus, abbiamo un incubatore tecnologico, che supporta le start-up fondate da professori”, afferma Kiran Kuchi, Ceo e fondatore di Wisig networks. “Abbiamo colto questa opportunità e ho avviato un’azienda deep tech wireless chiamata Wisig networks. Abbiamo realizzato prodotti 5G all’avanguardia. Stazioni base 5G che vengono inserite nell’infrastruttura cellulare, un chip chiamato Nano band Iot. Questo chip consente ai sensori di collegarsi a Intranet. Il cosiddetto ‘Internet delle cose’. Il nostro lavoro per il 5G si evolverà da questo, 5G avanzato e 6G nei prossimi 5/10 anni. L’India ha dato il suo contributo nel definire la visione del 6G. Volevamo questa grande connettività rurale. Oggi abbiamo la connettività ma non è ancora disponibile ovunque e in qualsiasi momento. Ora tocca agli innovatori esprimere la propria vocazione e risolvere queste sfide”.