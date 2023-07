L’ultima famiglia palestinese

A Gerusalemme Est abitano oltre 220mila israeliani e oltre 350mila palestinesi che vivono in quartieri sovraffollati, costituendo il 38% della popolazione in una città in cui le autorità israeliane stanno implementando “politiche sistematiche di ingegneria demografica”, secondo l’Onu. Attualmente Gerusalemme sfiora il milione di abitanti. La maggioranza demografica ebraica è salda grazie all’alto tasso di natalità degli ebrei ultraortodossi che rappresentano circa un terzo della popolazione cittadina.

Per questa ragione il controllo di ogni casa rappresenta un’opportunità per affermare la propria presenza in questa città contestata. La storia dell’appartamento della famiglia Sub-Laban rispecchia in ogni suo aspetto l’andamento del conflitto israelo-palestinese.