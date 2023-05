L’inferno della cucina, tra cocaina e valeriana

Daniele non ha neanche trent’anni e già può vantare una carriera importante con esperienze a Parigi, Londra, Barcellona e Venezia: oggi, giovanissimo, è lo chef al timone di uno dei ristoranti più in vista di Genova. L’esperienza che lo ha segnato maggiormente, però, è durata solo pochi mesi: l’unica volta in cui ha abbandonato un lavoro all’improvviso. “Gli orari erano dalle otto del mattino a mezzanotte, non si mangiava, non ci si fermava e tutti facevano uso di sostanze per riuscire ad andare avanti. Ho perso 10 chili nel giro di 4 mesi poi sono andato via” ci dice. In un altra cucina, in un altro locale, ha dovuto liberare ricorrendo alla forza una ragazza che era stata afferrata al collo da un superiore (responsabile di cucina, ndr), sotto l’effetto di “sostanze”. Dell’esperienza londinese, infatti, ricorda in particolare come i suoi colleghi “si facevano prima di cocaina, per riuscire a stare dietro ai ritmi, e poi di valeriana, per riuscire a calmarsi una volta passato il picco di stress”. Secondo lui quello che sta sotto a queste degenerazioni non sono tanto i ritmi frenetici e lo stress che ne deriva, quanto il non riuscire ad avere un ritmo di vita regolare. Il convivere con la perenne sensazione di star perdendo qualcosa e il bisogno di compensare questo vuoto con delle reazioni spropositate. “Rischi di perdere delle relazioni. Magari convivi con una persona ma non ci sei mai. Pesa a te e all’altra persona. E questo voler sopperire a qualcosa che non hai, a una mancanza, può portare anche a degli eccessi”.