Le appartenenze religiose e ideologiche sfumano in una città complessa come è complesso il Paese dei cedri. E tra le vie del mercato le vestigia della città romana e il canto del muezzin in lontananza, l’impressione è che Tiro, come tutto il Libano, resti sospeso in una calma quasi disarmante. Una paralisi esistenziale dove la politica non riesce a fare un passo in avanti, il settarismo sta fallendo, il Paese è in default ma dove tutti appaiono certi di una cosa: il Libano non deve cedere sul fronte della convivenza.