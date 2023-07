Le regioni al confine strette tra Cina e Pakistan

“Sua Santità è stato molto esplicito e chiaro: ‘Nascerò solo in un Paese libero’. Non appena il Tibet è stato occupato illegalmente, l’unico Paese che ci ha contattato è stata l’India”, spiega Rinzin Choedon, presidente di Student for a free Tibet-India. “Anche da parte del governo indiano, è stata molto chiara la posizione che la Cina non ha proprio alcun diritto di scegliere il prossimo Dalai Lama. Quello che noi chiamiamo il vero Panchen Lama, è stato rapito dal governo cinese non appena è stato riconosciuto da Sua Santità. È stato arrestato quando aveva solo sei anni. Ci sono dichiarazioni ufficiali che dicono che sta bene, non vuole essere disturbato. Quindi, che cosa ne deduci?”. Il futuro del Tibet è incerto. La Cina continua a volter dominare l’area. Eppure i tibetani non si fermano: “In questo momento stiamo prosperando”, prosegue Rinzin Choedon, “con tutte le strutture fornite dal governo indiano ora siamo in grado di avere una nostra comunità. Questo ha aiutato immensamente, per mantenere quel fuoco vivo, per combattere per la nostra libertà e per il nostro Paese. L’India è una casa lontana da casa”.