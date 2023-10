Le 10 cose più strane di Tokyo

“Smoking area”. Il cartello con una sigaretta accesa fa capolino da un piccolo angolo recintato da pareti di vetro trasparente. È questa l’area più vicina adibita al vizio del fumo. Siamo nel quartiere di Chiyoda, non distanti dal Palazzo Imperiale. Qui, come in tutta Tokyo, è vietato fumare in pubblico. Pena: una sanzione per i trasgressori che spazia dai mille yen (circa sei euro) a salire, a seconda dei casi. Che si tratti di sigarette elettroniche o di tradizionali, per fumare bisogna attenersi alle rigide disposizioni locali. Ovvero: recarsi nelle aree adibite, in quelle pubbliche o private, messe a disposizione da negozi e altre strutture. In realtà, non è raro scorgere qualche fumatore, soprattutto di notte, in qualche vicolo avvolto nel buio. La maggior parte, anzi la quasi totalità, delle persone sembra attenersi alla legge. In giro non si vedono mozziconi, almeno a Tokyo, mentre numerose smoking area presentano una fila di tabagisti in attesa del loro turno. Taro, 53 anni, è appena entrato nella nostra smoking area. Accende una sigaretta dietro l’altra. Consuma giusto un paio di tiri, poi spegne lo stick quando ancora potrebbe assaporarlo per tanti altri minuti ancora. E così via, in un turbinio di sigarette gettate via ancora intonse. “Non riesco a fare altrimenti. Sono un fumatore accanito. Non ho tempo da perdere. Appena posso consumo così un pacchetto intero”, ci spiega Taro, con la scusa di chiedergli da accendere. Quest’uomo, si capisce subito, è un caso particolare. Gli altri fumatori sono più tranquilli. Aspirano a pieni polmoni, con lo sguardo incollato sui loro smartphone. Quando hanno finito gettano tutto nel posacenere e si rituffano nella giungla urbana. “Ma non è così in tutto il Giappone. Nelle città minori le persone sono molto più rilassate nel fumare le loro sigarette”, ci confessa Taro prima di salutarci con un piccolo inchino.