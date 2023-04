La piazza e la rabbia: i due volti delle proteste francesi

Macron, fais comme tout le monde, taxe tes potes, “Macron, fai come tutti. Tassa i tuoi amici”, si legge in un pezzo di cartone che sventola una ragazza. O anche “Marzo 2021: le crisi ci rendono più forti!” recita uno slogan riprendendo le parole di Bernart Arnault, milionario francese che avrebbe finanziato tutte e due le campagne elettorali di Macron. Franc, 54enne parigino dice che con i soldi prodotti dai semplici lavoratori come lui i politici ci fanno n’importe quoi, delle idiozie. “Con i nostri soldi dovrebbero mettere in campo delle riformi più intelligenti, serie, non delle stupidaggini come stanno facendo adesso”. Non a caso va ricordato che nel 2021 il presidente lanciò il suo mega piano di investimento miliardario da 30 miliardi investiti in cinque anni in equity, attraverso l’acquisizione di partecipazioni nel capitale di aziende in crescita. “Ci dicono che con le pensioni andremo a creare un buco finanziario, ma in realtà i soldi per riempire questo buco ci sono” Dice Farid 49 anni, funzionario amministrativo, “Non è giusto e non è legittimo che ci sia una riforma di tutte le pensioni tranne quelle di parlamentari e istituzionali. Perché sono sempre i soliti a doversi sacrificare?”.