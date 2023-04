“La forza di un concerto”. La prigionia in Iran raccontata da un manifestante

Non ha saputo dirmi il numero esatto, visto che √® stato bendato, ma ha stimato che ci fossero altre 30-40 persone l√¨ con lui. “Trattandosi di una carcere ufficiale, eventuali ferite sul nostro corpo sarebbero state un segno di tortura, che in questo tipo di prigioni √® proibita. Ci√≤ per√≤ non significa che non riuscissero a torturarci in altri modi. Per dirlo in poche parole, avevano a disposizione molte cose per farci soffrire e costringerci a confessare i nostri crimini,” ha spiegato, disperato. Ricordare questi eventi gli causa ancora molta sofferenza, tanto che si rifiuta di approfondire ulteriormente questa parte. “Ci hanno tirato addosso acqua fredda, per poi lasciarci fuori all’aria a gelare per un’ora. Si sono inventati di tutto pur di obbligare ragazzi come me a confessare.”