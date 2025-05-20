“Il Tricolore sventola sul Brennero”: Quando la rivendicazione identitaria diventa un’uniforme da indossare

Quando la rivendicazione identitaria diventa un’uniforme da indossare
“Parlate tanto voi tedeschi. Ma tutto questo parlare è inutile, perché il Tricolore sventola ancora sul Brennero”. Werner Tessardi, nato e cresciuto a Salorno, paese sul confine tra il Sudtirolo e il Trentino, classe ’57, è seduto nel salotto di casa sua, affacciato sul vigneto di famiglia che cresce alle porte di Bolzano. Mentre il sole di fine novembre è già quasi sparito dietro le montagne, ricorda le parole del motociclista incontrato anni fa.
“Stava dando fastidio a una ragazza, l’aveva presa di mira anche in quanto tedesca e quindi sono intervenuto. Una volta salito in moto, prima di andarsene, mi aveva risposto così. Ma non è l’unico ad avermi detto cose simili,” Tessardi tira un sospiro profondo. “Un’altra volta mi è capitato di trovarmi davanti un signore trentino che mi ha detto ‘Mio padre ha diritto al posto in Provincia di Bolzano perché è stato ferito alle porte di Kiev combattendo per i tedeschi’ e io ho risposto: ‘Cos’ha a che fare la Provincia con il Terzo Reich?’. Sai cosa mi ha detto? ‘Sempre a discutere, sempre così voi tedeschi’. Una risposta insensata, ma ero abituato. Già ai tempi della scuola venivamo presi di mira in quanto tedeschi.”
In seguito all’opzione del 1939 che obbligò i sudtirolesi a scegliere se rimanere a casa propria, accettando di essere italianizzati sotto il regime fascista, o lasciare tutto per trasferirsi in Germania sotto i nazisti, la popolazione di Salorno era diventata a maggioranza italiana e lo è rimasta da allora. Secondo l’ultimo censimento, infatti, nel 2017 il 62% della popolazione si dichiarava italiana, mentre il restante 38% di appartenenza tedesca. Rendendolo così uno dei cinque comuni a maggioranza italiana in Sudtirolo.
“A noi è stato imposto di adattarci imparando l’italiano. Alle poste, in comune, in qualunque ufficio pubblico ti parlavano solo in italiano. Non esisteva che non sapessi l’italiano se volevi lavorare, ma tuttora capita di entrare in un negozio, anche in centro a Bolzano e nessuno sa il tedesco”. Una situazione che per Tessardi rappresenta un’ingiustizia, a cui lui ha reagito anche entrando a far parte degli Schützen. Letteralmente “tiratori”, gli Schützen sono un’associazione erede storica della milizia tirolese che può vantare di aver combattuto sotto la guida di Andreas Hofer contro le truppe di Napoleone e nella Prima Guerra Mondiale a fianco dell’esercito austro-ungarico.
Gli Schützen rappresentano una delle associazioni più attive sul territorio sudtirolese per quanto riguarda il mantenimento e la difesa dell’identità tedesca. In particolare, la compagnia di Salorno di cui fa parte Tessardi porta il nome di una figura di spicco per la difesa dell’identità tedesca e tirolese: Josef Noldin. Nato nel 1888 a Salorno, Noldin era avvocato e ufficiale dell’esercito asburgico e, dopo la Prima Guerra Mondiale, mise le sue conoscenze a servizio della difesa della popolazione tirolese – compresa quella del Welschtirol, cioè del Trentino – e dei diritti dei tedeschi. Si impegnò per il mantenimento delle scuole di lingua tedesca, chiuse poi in un secondo momento dal Fascismo. Come punizione per la sua attività venne mandato in esilio sull’isola di Lipari, dove morì nel 1929 a causa di una grave malattia, causata molto probabilmente dallo stress psicofisico a cui era stata sottoposto durante e dopo la Grande Guerra. Noldin non fu l’unico a subire le dure politiche di assimilazione imposte dal regime.
Tessardi ricorda le memorie del padre, vissuto durante il Ventennio: la famiglia aveva optato nel 1939 per lasciare Salorno e trasferirsi nel Reich, ma a quel punto suo padre aveva concluso gli studi, fatti solamente in lingua italiana. Nel 1942, chiamato a servire l’esercito nazista come radiotelegrafista non sapeva dunque scrivere in tedesco, pur trattandosi della sua madrelingua.
“Fino alla fine della sua vita mio padre si vergognò di scrivere in tedesco in pubblico, per paura di essere giudicato. Lasciava scrivere tutto a me o ai miei fratelli”. Reduci dell’esperienza della guerra e del Ventennio, gli insegnanti della scuola tedesca avevano poi cercato di instaurare nei loro alunni l’importanza della difesa della propria lingua: “Avevamo imparato presto che dovevamo farci valere in quel senso. Poi gli anni ’60, periodo in cui frequentai elementari e medie, erano certamente tra i più caldi anche a livello politico, ricordo addirittura dei manifesti affissi sulle case”, racconta l’uomo, ricordando la sua di infanzia. I manifesti a cui Tessardi fa riferimento erano quelli affissi dai BAS, il Befreiungsausschuss Südtirol – Comitato per la liberazione del Sudtirolo, un’organizzazione terroristica irredentista che aveva come obiettivo l’autodeterminazione dell’Alto Adige attraverso la riannessione all’Austria.
I BAS furono responsabili di diversi attacchi con ordigni esplosivi tra il 1957 e il 1967, molti dei quali ebbero tra le vittime uomini del corpo militare italiano. Ufficialmente smantellati nel 1969, a Bolzano una mostra, finanziata da una fondazione con sede a Vienna, vuole ricordare il movimento focalizzandosi “su coloro che furono pronti a prestare ‘sacrifici per la libertà’, gli attivisti e simpatizzanti del BAS (…) e sui particolari sviluppi della ‘questione sudtirolese’ fino al ‘Secondo Statuto di Autonomia’”, come si legge sul sito, mirando inoltre a ricordare le persone rimaste vittime, anche se viene specificato che “i responsabili degli attentati ai danni delle persone furono sempre meno facilmente individuabili e, a partire dal 1964, è innegabile un coinvolgimento dei servizi segreti italiani in numerosi di quegli atti terroristici”.
Nel frattempo, l’impegno di Noldin per la difesa della lingua e della cultura tirolese e tedesca viene portato avanti dagli Schützen, che cercano di legare le idee dell’avvocato a temi attuali. “La questione dell’’immersione’, ovvero il desiderio di famiglie italiane di mandare i propri figli alla scuola tedesca per imparare meglio la lingua è sempre discusso”, spiega Tessardi. “Il rischio in questo caso è che il tedesco, già sotto pressione da tutti i lati, venga perso completamente: alunni di lingua italiana rallentano tutta la classe e dunque anche la qualità dell’insegnamento ne andrà a perdere. Il risultato è che chi proviene da famiglie più ‘semplici’, che a casa parla solo dialetto e che quindi non ha altre possibilità per imparare bene la lingua, ne esce indebolito, al punto da vergognarsi a parlare tedesco al di fuori di Salorno, avendo una pronuncia diversa o addirittura un vocabolario spesso mescolato all’italiano. Noldin, già ai suoi tempi, aveva avvertito dei pericoli di una simile commistione, dicendo che c’era bisogno di garantire delle “isole sicure” per i tedeschi, così da mantenerne l’identità, la cultura e la lingua”, spiega Tessardi.
Noldin, però, non è mai stato uno Schütze. Essendo la famiglia appartenente all’alta borghesia, l’avvocato faceva parte del reggimento elitario dei Kaiserjäger. Letteralmente “cacciatori dell’imperatore”, si tratta di quattro reggimenti fondati nel 1816 dall’imperatore Francesco II d’Asburgo-Lorena. Sciolti nel 1918, esiste però ancora un’associazione volta a portare avanti la tradizione e il ricordo storico del reggimento, di cui fa parte anche Tessardi. Una passione che potrebbe passare inosservata se non fosse per l’elmetto da guerra appoggiato su uno degli armadi in salotto e che, secondo le sue parole, “è maggiormente di nicchia, richiede una vera passione per la storia.“
In una casa situata a Siusi, un paese di montagna a pochi chilometri da Bolzano, una simile passione per la storia è ben presente. “Fino a ieri la porta di questa stanza non si apriva manco del tutto”. Una spiegazione, quasi una scusa da parte del ragazzo che abita qui, che sorprende poco: montagne di libri occupano pavimento, tavoli e mobili. Il colore bianco delle pareti sbuca timidamente in mezzo a foto e quadri storici, interrotti solamente da un paio di corna di cervo e diverse spade messe in mostra. Tra gli autori dei libri si leggono Otto von Bismarck, Arthur Conan Doyle, Edgar Allan Poe, ma anche Jim Davis, quest’ultimo inventore dei fumetti di Garfield. Nei ritratti qualche esperto potrebbe riconoscere uno o l’altro imperatore austriaco e l’eroe sudtirolese Andreas Hofer. Le poche superfici restanti sono coperte da repliche di armi, una collezione di pipe, diversi quaderni e qualche ricordo d’infanzia.
In mezzo a due sedie poste in quello stralcio di spazio rimasto libero si erge la figura del proprietario di questa raccolta: David Goller, ragazzo di 26 anni, laureato in storia presso l’Università di Innsbruck.
Anche lui, come Tessardi, è membro sia degli Schützen che dei Kaiserjäger. “Ma si tratta di un’eccezione, in realtà”, spiega. “Nei Kaiserjäger siamo in venti membri in tutto il Sudtirolo, di cui solamente cinque fanno anche parte degli Schützen”, spiega. Gli Schützen, a confronto, contano 4.867 membri attivi (secondo il loro sito).
Una simile discrepanza può essere attribuita a diversi motivi: “Da un lato, gli Schützen erano di tradizione ben più antica rispetto ai Kaiserjäger. La popolazione tirolese, secondo quanto accordato nel 1511 con l’impero asburgico, aveva l’obbligo di difendere solamente il proprio territorio in caso di guerra. Non avendo il Tirolo gli stessi mezzi dell’impero, nacque quindi una milizia paramilitare”, spiega Goller. “Erano ottimi tiratori i tirolesi. Essendo la difesa del proprio territorio compito di tutti, era normalissimo che la domenica dopo la messa si andasse al poligono per esercitarsi. Il primo sparo spettava al prete, il secondo al sindaco e così via.”
Direttamente comandati dall’imperatore e, al contrario degli Schützen, utilizzati anche in battaglie al di fuori del Tirolo, i Kaiserjäger si sentivano quindi superiori ai loro colleghi, ma proprio la loro bravura li ha condannati a partecipare alle battaglie più sanguinose. “Nel 1915 quasi tutti i Kaiserjäger erano impegnati in Russia. Dei quattro reggimenti, quello di Bolzano perse due terzi dei propri uomini,” racconta lo storico. “Per questo venne pianificato un monumento in loro onore in centro a Bolzano. Ma, con il passaggio del Sudtirolo all’Italia dopo la Prima Guerra Mondiale, il piano originale venne stralciato e al suo posto venne eretto il ‘tempio fascista’”. Goller si riferisce al Monumento alla Vittoria, eretto dal regime fascista per celebrare la vittoria italiana sull’Austria-Ungheria, tuttora oggetto di continui dibattiti.
“Poi, con la fondazione della Repubblica austriaca, i reggimenti dei Kaiserjäger, appunto perché visti come i più vicini e fedeli all’imperatore, vennero smantellati. Se a Innsbruck venne creata quasi immediatamente un’associazione in onore di questa armata, sia dai veterani stessi che poi dai loro discendenti, in Sudtirolo si dovette aspettare gli anni ’90 per una simile iniziativa. Abbastanza tempo per far sì che le truppe elitarie dell’imperatore finissero nel dimenticatoio.” Il giovane fa parte degli Schützen dal 2013 e dei Kaiserjäger dal 2015 ma, soprattutto l’appartenenza a quest’ultimi, la motiva più con una curiosità storica. “È interessante studiare i manuali di guerra che sono stati consegnati ai soldati allora. In uno, ad esempio, c’era scritto che ‘la mitragliatrice spara sì velocemente, ma quello che la mitragliatrice riesce a fare a livello di velocità, la fanteria riesce a compensare in termini di agilità e precisione’,” il ragazzo sorride per un attimo. “L’esercito asburgico era tecnologicamente svantaggiato rispetto ad altri Paesi quando entrò in guerra nel 1914 e per onorare il coraggio dimostrato da tanti dei Kaiserjäger molti dei membri attuali dell’associazione sono loro diretti discendenti.”
Nel frattempo, uno sguardo attento, però, non può fare a meno di notare alcuni libri e cimeli del ragazzo che, forse, farebbero inarcare il sopracciglio a qualcuno. Ma lui replica: “In quanto studioso devo leggere e tutto. L’importante è farlo con gli strumenti giusti. Degli amici in Austria mi hanno lasciato alcuni cimeli, si tratta di reperti storici del nazismo, che loro però non possono tenere in quanto vietato dalla legge. Qui invece non rappresentano nessun problema, tanto che è noto che le copie migliori degli oggetti di quel tempo vengono prodotte in Italia”.
L'associazionismo diventa quindi una curiosità storica o una rivendicazione della propria identità, a seconda anche della generazione a cui si appartiene. Anche se Tessardi ammette: "Certamente, rispetto agli anni '60 la situazione è chiaramente migliorata".