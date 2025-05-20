“Il Tricolore sventola sul Brennero”: Quando la rivendicazione identitaria diventa un’uniforme da indossare

“Stava dando fastidio a una ragazza, l’aveva presa di mira anche in quanto tedesca e quindi sono intervenuto. Una volta salito in moto, prima di andarsene, mi aveva risposto così. Ma non è l’unico ad avermi detto cose simili,” Tessardi tira un sospiro profondo. “Un’altra volta mi è capitato di trovarmi davanti un signore trentino che mi ha detto ‘Mio padre ha diritto al posto in Provincia di Bolzano perché è stato ferito alle porte di Kiev combattendo per i tedeschi’ e io ho risposto: ‘Cos’ha a che fare la Provincia con il Terzo Reich?’. Sai cosa mi ha detto? ‘Sempre a discutere, sempre così voi tedeschi’. Una risposta insensata, ma ero abituato. Già ai tempi della scuola venivamo presi di mira in quanto tedeschi.”