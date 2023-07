Il mio Padre dall’Oglio

Finalmente, con l’arrivo di Tilman, partimmo in autobus fino alla città di Nebek e in auto fino a Mar Musa, dove ci attendeva una feroce scala di pietra che salii con difficoltà . Fummo accolti con acqua e ancora del buon tè e, per fortuna, in cucina incontrai una caffettiera moka. La vista sul deserto era magnifica. Sulla terrazza, una grande tenda beduina fatta con lana di capra e cammello ci accoglieva in un’atmosfera mediorientale affascinante. Padre Paolo mi accolse in un abbraccio affettuoso: potevo fotografare tutto e tutti senza riserve. Cominciai a conoscere gli altri monaci: Huda, monaca sempre gentile e dolcissima nello sguardo; Hihad, dalla presenza un po’ burbera ma sempre disponibile. È con lui che ho mantenuto un bel rapporto di amicizia.