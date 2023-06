“Gli angeli del fango”

L’intervento in ambito amministrativo comprende anche l’assistenza ai residenti che devono presentare la domanda di contributo per l’autonoma sistemazione, ovvero un contributo per coloro che sono sfollati e che ora devono trovarsi un altro luogo di abitazione e la domanda di contributi per l’immediato sostegno alla popolazione. Fra questi vi è la volontaria Monje, che spiega la fila di residenti che si sta creando dinnanzi all’ingresso del Comune: “La Regione ha finalmente pubblicato i moduli per la domanda per i contributi di sostegno; dunque, ci aspettiamo un grande afflusso durante la giornata di oggi e nei prossimi giorni”. I moduli sono stati in parte creati basandosi su quelli preesistenti, redatti durante le emergenze sismiche, ma “c’era bisogno di controllarli per vedere se potessero andare bene per un’emergenza alluvionale come questa”. La difficoltà sta anche nei tempi necessari per comprendere i moduli stessi, i documenti necessari e garantire una risposta e un servizio il più veloce possibile a chi ne necessita. Infatti, durante il mattino, a chi si avvicina in cerca di aiuto viene chiesta pazienza: “Devo prima studiarmeli io, poi vi saprò dire cosa serve”, è la risposta tipica che si sentono dire gli abitanti. “Passate oggi pomeriggio a partire dalle 14:00”.