L’abbandono dei figli maschi è una delle conseguenze più spietate della crisi alimentare che sta attanagliando lo Stato africano e nella popolazione di allevatori dei Toposa, uno dei 64 gruppi etnici che compongono la nazione africana, l’allontanamento dei minori è divenuta una problematica estremamente drammatica e intrinseca nelle famiglie. “Questa secondo me è una delle piaghe peggiori che stanno colpendo la zona di Kapoeta. I bambini che vedete che vagano per le vie di Narus o Kapoeta, è bene specificarlo, non sono orfani, ma vengono allontanati dai loro genitori perché questi non sono in grado di mantenerli e quindi per i figli la vita si riduce a una ricerca continua di resti di cibo. La situazione è estremamente grave e non è sostenibile. Il governo non è in grado di far fronte a questa emergenza e il solo soccorso offerto a questi bambini viene dai presidi dei missionari che hanno delle scuole e dei dormitori”. A spiegare la situazione è Roberto Trisciani, 33 anni, da 8 anni in Sud Sudan, capo progetto dell’ong italiana Avsi. Avsi è presente nel Paese africano, regione di Great Kapoeta, dal 2017 con lavori sull’agricoltura e sull’educazione. E negli ultimi anni l’organizzazione non governativa ha incrementato i suoi sforzi nel portare aiuto alla popolazione sud sudanese.