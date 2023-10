Una volta giunti a Kyoto, le prime impressioni di ritrovarsi nell’antico Giappone feudale, in una città tradizionale, sono infrante dalla colata di cemento antistante alla stazione centrale. Certo, l’ex capitale del Paese è ricca di luoghi affascinanti, dal Santuario di Fushimi Inari-taisha al Padiglione d’oro, ma il suo nucleo assomiglia molto ad una città cinese di fine anni Novanta: un lungo stradone centrale e due lati di marciapiede dove si susseguono boutique di lusso e negozi di ogni tipo. In ogni caso, al nostro arrivo la pioggia scende pesante sull’asfalto che ribolle. Non abbiamo un ombrello e stiamo per acquistarne uno, quando un ragazzo, accortosi della nostra situazione, ci offre un consiglio non richiesto. “Se non volete comprarlo ed essere più leggeri con i bagagli potete utilizzare uno di quegli ombrelli di cortesia”, ci dice indicando il porta ombrelli vicino all’ingresso di un mini market. Rimaniamo perplessi. “Sì, proprio quelli. Potete prenderne in prestito quanti ve ne servono per poi lasciarli in un luogo simile. Così altre persone, nella vostra stessa situazione, potranno fare altrettanto”, aggiunge salutandoci di fretta. Gli “ombrelli di cortesia” sono un altro tassello della gentilezza nipponica. Una gentilezza che collide con la recente storia del Paese, con il suo vecchio militarismo e con tutte le discriminazioni riservate a molti lavoratori stranieri, delle quali sono spesso piene le cronache dei giornali stranieri. È difficile guardare il Giappone oltre la sua maschera, risolvere i suoi enigmi, scioglierne le contraddizioni.