Cuba: un Paese in attesa

Immagine caratteristica ed estremamente rappresentativa del Paese sono le onnipresenti sedie, i cosiddetti sillones. Come spettrali spettatori testimoniano una dimensione economica semi industriale che dipende in toto dai movimenti del terziario globale, con cui fatica a stare al passo. Un Paese seduto ma di irriducibile resilienza, dove le nuove generazioni scalpitano fremendo sulla soglia del web, come un gas troppo a lungo compresso. Tra black out e reti instabili, internet ed in particolare Instagram sono vetrina di un mondo lontano, spesso unica fonte d’informazione.