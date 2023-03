Crisi economica, politica e sociale. L’abisso del Libano

Non va meglio nel settore scolastico: pilastro per qualsiasi Paese che voglia avere non solo un presente, ma anche, se non soprattutto, un futuro. Gli istituti pubblici sono praticamente fermi da mesi, complice una crisi che rende impossibile anche solo il tragitto che gli insegnanti devono fare da casa a scuola. Lo stesso vale per i bambini, i cui genitori non riescono spesso a permettersi i soldi per la benzina. Si salvano poche scuole private. Ma anch’esse iniziano a pagare il fatto che l’abisso economico del Libano sta erodendo anche il potere d’acquisto della classe medio-alta, quella che preferisce inviare i figli in questi istituti. Un’insegnante che lavora al Mosan Centre, centro specializzato nel sostegno ai bambini e giovani adulti “con esigenze e bisogni di apprendimento speciali” ci racconta che il suo stipendio si aggira ormai intorno ai 20 euro al mese. In sostanza, un lavoro che si è trasformato in volontariato.