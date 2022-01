Caccia all’origine del Covid, chi è davvero il “paziente zero”?

Alla ricerca del paziente zero

In base all’identità del paziente zero è possibile orientarsi verso un’ipotesi piuttosto che un’altra. Nel caso in cui l’epidemia fosse partita da un venditore del mercato del pesce di Wuhan, allora la teoria della zoonosi risulterebbe la più accreditata. Al contrario, se il primo contagio avesse a che fare con qualche lavoratore del laboratorio della città, la Lab Leak Theory diventerebbe la pista principale. In ogni caso, il primo epicentro noto della pandemia di Covid-19 coincide con il mercato ittico di Wuhan, perché da qui provenivano i primi infetti. È tuttavia necessario distinguere il caso primario, ovvero il soggetto responsabile di un focolaio, quello che per primo trasmette una data malattia ad altre persone, dal caso indice, cioè il paziente di un focolaio che per primo viene individuato dalle autorità sanitarie.

Attenzione, perché quest’ultimo non per forza è anche la causa del focolaio. Quando parliamo di paziente zero è dunque importante distinguere i due differenti termini tecnici, non sempre presi in considerazione dai media. In un primo momento, uno studio pubblicato sulla rivista Lancet sosteneva che la prima persona trovata positiva al Covid-19 (1 dicembre 2019) non avrebbe avuto alcun contatto con lo Huanan Seafood Market. Secondo quanto riferito alla Bbc da Wu Wenjuan, medico dello Jinyintan Hospital di Wuhan, si sarebbe trattato di un anonimo uomo di 70 anni affetto da Alzheimer.

Non sappiamo praticamente niente di questo cinese. Dalle dichiarazioni di Wu, sappiamo che “viveva a quattro o cinque fermate dell’autobus dal mercato del pesce e, poiché era malato, praticamente non usciva mai di casa”. Non sappiamo neppure se il 70enne sia riuscito a sconfiggere l’infezione. All’epoca dei fatti, sarebbe stato ricoverato in un ospedale di Wuhan e, dopo un peggioramento delle condizioni di salute, trasferito allo Jinyintan (29 dicembre).