Se per uno come Kipling, che l’India la conosceva bene, “la prima condizione per comprendere un Paese è annusarlo” – perdendosi in quel “non so che di speziato”, direbbe un viandante distratto in viaggio per Darjeeling – potremmo aggiungere che una seconda condizione fondamentale, e imprescindibile, è quella di inquadrarne i colori con gli occhi dell’anima: per imprimere un ricordo che svanirà a fatica nella memoria. E colui che assiste allo spettacolo mistico della celebrazione dell’Holi, festa religiosa profondamente radicata in tutta l’India, lo sa bene.