Sulla strada principale di Nurdağı , alcune persone distribuiscono volantini elettorali. A poche ore dall’apertura delle urne, l’incognita più grande riguarda il corretto svolgimento delle operazioni di voto. Hatice Kübra Korkmaz, membro della Association of Lawyers for Freedom di Gaziantep, teme che possano verificarsi irregolarità: “Molti decessi non sono ancora stati registrati, potrebbe volerci fino a un anno per i certificati di morte. Per questo c’è chi potrebbe iscriversi alle liste elettorali con i nomi delle vittime e votare più volte”. Nella provincia di Gaziantep, gli osservatori indipendenti della Human Rights Association sono pronti a vigilare sulle operazioni di voto: “Siamo stati contattati anche dall’Osce (l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, ndr)”, assicura Oğhz, “monitoreremo le elezioni nell’area e denunceremo ogni violazione”.