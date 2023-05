All’indomani del voto del 14 maggio, Evrensel ha titolato in prima pagina “Erdoğan Geriledi”. “Erdoğan perde terreno”. Il presidente uscente si è fermato poco sotto la soglia della maggioranza assoluta, al 49,4%, e per la prima volta nella sua carriera politica non ha vinto un’elezione al primo turno. Ora si giocherà la riconferma al ballottaggio del 28 maggio, dove parte favorito. Lo spoglio è stato caratterizzato da accuse reciproche di manipolazione tra l’AKP del presidente turco e il CHP di Kılıçdaroğlu. L’opposizione, in particolare, ha puntato il dito contro l’agenzia di stampa Anadolu, controllata dallo Stato. Secondo le accuse, avrebbe diffuso i risultati parziali dando la precedenza alle regioni in cui il CHP è più debole, in modo che il vantaggio di Erdoğan risultasse più ampio e che le persone ai seggi abbassassero la guardia. “Anadolu è il centro di propaganda del governo”, dice Şimşek, “ma l’intero settore dei media in Turchia ha subito un processo di monopolizzazione. Alcune testate sono state fondate, e altre sono state finanziate, da grandi conglomerati economici vicini al governo”. In questo contesto, dice Şimşek con orgoglio, “Evrensel rappresenta una delle poche eccezioni in tutto il Paese”.