È un sentimento palpabile quello della delusione in Bretagna. Lo si legge negli occhi di chi racconta questi cinque anni e i (non) risultati di oggi. Inoltrandosi nella regione del Finistère, una piccola cittadina ha cambiato bandiera rispedendo a casa Richard Ferrand, presidente dell’Assemblea Nazionale dal 12 settembre 2018 e braccio destro di Macron. È stata proprio la sua mancata rielezione a far crollare le fondamenta della Rem e a far capire a Macron che il gioco da qui in avanti deve essere ridefinito. È a Carhaix-Plouguer, piccola cittadina di 8 mila anime, che si è giocata una delle partite più importanti. Ferrand, che la vive, non è stato riconfermato e ha visto la socialista Mélanie Thomin scavalcarlo. In questo paesino, che si è apertamente dichiarato omertoso riguardo alla politica, ciò che è percepibile in prima battuta è l’astio nei confronti di Richard Ferrand. Un uomo che fa della Finistère, e più in generale della Bretagna, il suo fortino ma che in passato ha definito i suoi abitanti come degli “illitrés”, degli analfabeti. Popolo fiero quello bretone che non si è lasciato sfuggire questo dettaglio e che si è vendicato alle urne. “Io non l’ho mai visto in negozio da me”, dice il macellaio della città insieme a sua moglie, “eppure ha la casa a 3 chilometri dal centro. È venuto solo qualche volta per stringere le mani in paese prima delle elezioni. Poi, chi l’ha più visto”.