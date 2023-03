Parigi si ribella: cinque anni di delusioni

Che sia così o meno lo potremo constatare tramite i loro 151 deputati nei prossimi mesi. Quel che è certo è che la Nupes ha saputo cogliere il vero problema odierno che Macron ha affrontato a tentoni. L’ecologismo. Il tema dell’ecologia ricorre costantemente nei discorsi dei francesi e al tramonto della legislatura si è compreso che il presidente ha posto l’accento sulla questione sin da subito, ma in fin dei conti ha fatto poco o niente. Non soltanto non ha mantenuto le promesse stipulate col suo programma del 2017, ma è stato addirittura condannato per ben due volte per inazione climatica e per non aver rispettato gli accordi di Parigi. Nel programma del 2017 erano previsti 31 miliardi di euro da investire nella transizione ecologica. Di quei 31 miliardi “non si è visto niente” spiega Luquet. “Durante la campagna elettorale per le elezioni europee aveva parlato di 1000 miliardi di euro, anche se non avevamo visto nemmeno un euro di quelli tra i 30. La cosa alla fine si è trasformata in un massivo investimento nelle start-up o nei crediti d’imposta, le quali non sono mai state ecologiche”. Un’altra questione per cui è stato pesantemente criticato è il suo stretto legame con la Federazione dei cacciatori che nel 2017 lo avevano votato in massa. Macron è stato anche condannato per aver rimesso in circolo la caccia alla “glu” – alla colla – che consiste nel rivestire di colla i rami degli alberi per immobilizzare gli uccelli che vi atterrano. La sua dipendenza dalle lobby dei cacciatori che in Francia hanno un forte potere e che quindi abbia fatto loro favoritismi. “Peccato che questo tipo di caccia sia internazionalmente illegale e alla fine le sue azioni sono state condannate” termina il candidato Luquet.