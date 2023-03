2017: anno della disfatta. “Questo fallimento è un livido profondo”. Benoît Hamon, candidato per il Partito Socialista alle presidenziali, commenta così i risultati del primo turno il 23 aprile 2017. Il Ps raggiunge un punteggio inferiore al 5%, il più basso risultato dalla creazione del Partito Socialista, nel 1971. I risultati sono ben peggiori delle aspettative che prevedevano il raggiungimento almeno dell’8%. Il Ps entra così in una profonda crisi identitaria ed economica che culmina con la vendita della storica sede parigina in rue de Solférino 10, emblema del partito. Sulla stessa scia anche gli altri candidati di sinistra con le loro candidature minoritarie di poco peso hanno raggiunto dei risultati irrisori. Parliamo di Philippe Poutou del Nuovo Partito Anticapitalista che non supera l’1,09%, di Natalie Arthaud di Lotta Operaia con il suo 0,64% e Jacques Cheminade di Solidarietà e Progresso con lo 0,18%. Non contando la non partecipazione dei Verdi (Eelv – Europe Écologie Les Verts) e la spaccatura interna del Partito Comunista, che ha poi infine sostenuto la candidatura di Mélenchon. Una sconfitta che non mostra solo l’allontanamento della fiducia verso la sinistra ma anche uno sgretolamento interno alla stessa. L’unico partito di sinistra che è riuscito a uscire dalle sabbie mobili è La France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon, vecchio socialista e nuovo pioniere della sinistra. La Lfi riesce ad arrivare al 19,58% e quindi a qualificarsi quarto partito votato dai francesi. Non abbastanza per accedere al secondo turno ma abbastanza per glorificare l’impresa di Mélenchon e attirare la curiosità degli altri partiti di sinistra che infatti, cinque anni dopo, vedono in lui l’unica speranza per accedere all’Assemblea Nazionale. Alla conclusione delle elezioni del 2017, due terzi dei francesi ritiene che il divario tra destra e sinistra non sia più rilevante e debba essere superato. Ecco spiegata la vittoria schiacciante di Macron e i disastrosi risultati delle elezioni legislative dello stesso anno.