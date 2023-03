Macronismo in frantumi: ecco cosa è successo in Francia

Gli anni della legislazione sono stati turbolenti e hanno presentato sfide notevoli che però Macron non è riuscito a gestire. Parliamo in primo luogo dei gilet gialli. Una protesta nata dalla rabbia ma che aveva tutta la legittimità di esistere. Quando Macron nel 2018 aveva deciso di aumentare i prezzi del carburante la popolazione è insorta bloccando le autostrade di tutto il Paese, sia nelle zone urbane sia in quelle rurali. I manifestanti facevano parte di un movimento spontaneo che comprendeva giovani, anziani, lavoratori semplici, operai. Un largo malcontento si era insinuato in tutte le fasce della popolazione che si sono fatte sentire. Macron non è stato in grado di far fronte a queste proteste che, piano piano, sono sfociate in violente rivolte nelle più grandi città e successivamente a Parigi dove la polizia ha messo in atto una violentissima repressione. Ma le proteste non riguardavano solo l’aumento dei prezzi del carburante. Quest’ultimo è stata solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Il costo della vita sotto la sua presidenza era aumentato a dismisura. Si stima che siano aumentati i prezzi di determinati elementi. Il prezzo dei bus che è aumentato del 2% in due anni, quello delle autostrade è aumentato del 2%, il prezzo del gas del 44%. Il prezzo del gasolio da riscaldamento è salito alle stelle arrivando al 36%, il prezzo delle assicurazioni del 4% e le commissioni bancarie del 13%. Sono numeri enormi che danno un’idea di quanto il costo della vita sia diventato particolarmente oneroso. In risposta agli utenti i salari sono restati però invariati.