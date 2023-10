L’eterno ritorno del nazionalismo giapponese

“Far right extremist”, commenta, con un’alzata di spalle, un impiegato incuriosito da tanto chiasso. Tutto nella norma, dunque. Tanto più in giornate dense di rivalsa storica come il 6, 9 e 15 agosto. Dietro al primo furgone bianco, che si ferma poco prima del posto di blocco improvvisato, c’è una jeep nera che segue uno strano autobus modificato. I tre veicoli si fermano. Scendono diversi personaggi. Un uomo robusto, pelato, con addosso una tuta blu contrassegnata da una piccola bandiera giapponese, e anfibi neri si avvicina con fare minaccioso ai poliziotti. Altri tre lo seguono. Chiedono di poter passare. Ne nasce una colluttazione scandita da evidenti regole di condotta. Fosse accaduto qualcosa di simile in un Paese europeo, sarebbe già esplosa una rissa. In questo caso, nessuna violenza fisica, se non qualche spintone e urla costanti. Il rituale va avanti per diverse decine di minuti. Altri manifestanti sopraggiungono sui marciapiedi antistanti la piazza e iniziano ad intonare slogan anticomunisti, anti Stati Uniti, anti tutto quello che a loro avviso ha limitato, limita o potrebbe limitare l’ascesa del Giappone imperiale (o una forma simile).