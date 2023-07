L’eterna fragilità del Libano

La vita in Libano si fa ogni giorno più complicata. La crisi istituzionale si è aggiunta a quella economica e del confessionalismo, paralizzando la Terra dei cedri. Tutto questo avviene in uno dei luoghi più delicati e strategici del mondo, tra Mediterraneo orientale e Medio Oriente. Una faglia geopolitica dove si incontrano le sfere di influenza di grandi e medie potenze e in cui il Libano, sempre più fragile, sente gli effetti dei numerosi conflitti in corso e di quelli terminati da poco, a partire dall’ultimo che ha coinvolto Israele. Proprio per questo motivo, nel sud del Paese, operano da molti anni i militari di Unifil. I caschi blu monitorano il rispetto della tregua, la linea di separazione tra Israele e Libano e che le forze regolari di Beirut siano le uniche a controllare il territorio a scapito delle milizie. Una missione in cui l’Italia ha un ruolo fondamentale, con più di 1200 militari e con il comando del settore Ovest, ora a base Folgore.