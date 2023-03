Le diverse anime del Parlamento moldavo

La domanda però è quali siano in concreto le chance di un golpe in Moldavia. “È una possibilità trascurabile: riceviamo un sostegno enorme dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti, abbiamo una partnership con l’Ucraina, il nostro ministro della Difesa partecipa al meeting di Ramstein, i nostri servizi di intelligence sono in contatto con quelli ucraini e forse non solo. La Russia non è così sofisticata, ricordo la Transnistria nel 1992, l’Ossezia, la Georgia nel 2008. Penso e spero che il regime putiniano sarà fermato in Ucraina e in questo modo si difenderà anche la repubblica di Moldavia”.