La guerra in Ucraina ha rimesso in moto la storia. L’invasione russa è il frutto di un lungo processo e la dimostrazione di un mondo globale in fermento che cerca nuovi equilibri. Il multipolarismo, le sfide lanciate dalla pandemia e dalla guerra vanno raccolte e soprattutto spiegate. Oggi i lettori hanno bisogno di strumenti per leggere il mondo nuovo che li aiutino a capire cosa succede vicino e lontano dai confini. Per tutte queste ragioni nasce InsideOver dossier. Numeri monografici che aiutino a capire meglio questa nuova fase della storia.