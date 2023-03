In Germania la discussione sull’assunzione delle colpe è durata molti anni, ma nella società tedesca era molto chiaro chi fosse il responsabile, non si poteva dire: “no, è stato un altro”. Altri Paesi, come il Sud Africa, hanno creato le Truth commission, commissioni per la verità e la riconciliazione, per rispondere a una domanda precisa: cosa è successo? L’obiettivo che avevano era: come ne veniamo fuori insieme, per non farlo accadere mai più? Ecco, quel “mai più” è la chiave che oggi manca a volte in Bosnia, il coraggio di guardare insieme all’indietro, nel passato. Invece dei “mai più”, spesso c’è un elenco di “tu hai fatto questo”, “voi avete fatto quello”. A una fondazione storica comune, per il bene del futuro del Paese, io voglio contribuire. Ma bisogna essere preparati ad un doloroso processo di coscienza, quello che la generazione attuale non ha ancora compiuto. Non hanno accettato la missione. Però è un errore parlare di tutto in bianco e nero, dei miglioramenti esistono.