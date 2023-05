Kasımpaşa è stata culla e roccaforte di Erdoğan. Quando la sua famiglia si trasferì a Istanbul da Rize, una cittadina sul Mar Nero, in cerca di condizioni di vita migliori, si stabilì in una casa a pochi passi dalla moschea Piyale Pasha, in cui ancora oggi si riuniscono in preghiera molti dei fedeli del quartiere. A Kasımpaşa, tra gli anni 60 e 70, il presidente turco frequentò la Piyale Primary School e la scuola religiosa Imam Hatip. Dagli anni 90, con la sua affermazione sulla scena politica turca, il quartiere non ha smesso di appoggiarlo e di celebrarlo, sostenendone l’ascesa a sindaco di Istanbul, nel 1994, e mobilitandosi in massa in occasione del tentato golpe del 2016. Nei suoi discorsi, il presidente turco ha spesso fatto riferimento al rione in cui è cresciuto, definendosi “Kasimpaşali”, nel tentativo di sottolineare la propria vicinanza alla gente comune. “La maggior parte degli abitanti di questo quartiere supporta Erdoğan”, dice Ülseren. “Ci ha fatti conoscere in tutto il mondo. Che Dio lo protegga”.