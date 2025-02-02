Disillusa e arrabbiata: viaggio nella Romania periferia dell’Europa

Dopo Marx, la falce e il martello, qualcuno pensava che la Romania sarebbe entrata in una nuova era. Oggi non c’è più alcun conducator a dirigere la nazione: ci sono politici e politicanti filo Ue, misteriosi uomini d’affari filo Putin, populisti e imprenditori. Il Paese di fatto è libero, ma la democrazia e la società civile di Bucarest presentano gravissime lacune. C’è una politica che preferisce ascoltare Bruxelles che non i suoi cittadini. Ci sono pochi investimenti stranieri e il combinato turismo più servizi non basta, da solo, a sostenere gli oltre 1,7 milioni di rumeni.