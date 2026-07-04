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Politica

Cuba: l’agonia di un popolo

Cuba attraversa la crisi più grave dei suoi 67 anni di storia rivoluzionaria. Errori di politica interna, giro di vite repressivo, riforme economiche fallimentari e l’inasprimento dell’embargo americano voluto da Trump hanno spinto l’isola oltre il punto di rottura. Il...
Daniele Bellocchio
Daniele Bellocchio
Marco Gualazzini
Marco Gualazzini
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Cuba attraversa la crisi più grave dei suoi 67 anni di storia rivoluzionaria. Errori di politica interna, giro di vite repressivo, riforme economiche fallimentari e l’inasprimento dell’embargo americano voluto da Trump hanno spinto l’isola oltre il punto di rottura. Il PIL è in calo da tre anni consecutivi, l’inflazione ufficiale viaggia oltre il 14% e secondo l’Osservatorio Cubano dei Diritti Umani l’89% della popolazione vive in povertà estrema. Negli ultimi cinque anni oltre un quarto dei cubani ha lasciato il paese; chi resta invece fa i conti con blackout quotidiani, assenza di carburante, farmaci e cibo: ogni bene di prima necessità. Un medico guadagna 10mila pesos al mese, un cartone di 30 uova ne costa 3mila. A pagare il prezzo più alto di questo collasso economico e scontro geopolitico sono i cittadini cubani e tra essi i più fragili: anziani, malati e bambini. Come Crislandy, due anni e sette mesi, nato con sindrome di Down e una grave cardiopatia che gli è costata una tracheotomia: senza elettricità né apparecchiature, sua madre è costretta ad aspirargli con la bocca l’espettorato dalla trachea, oltre venti volte al giorno. La sua storia è lo specchio di un paese dove le famiglie, senza alcun’ altra possibilità, non possono che attendere, nella più totale impotenza, indigenza e frustrazione il destino che la sorte riserverà ai propri figli, mentre il paese affonda senza promesse di futuro.

LEISY ESTEBEZ RODRIGUEZ:  donna di 28 anni che vive nella città rurale di Surgidero de Batabano , madre di tre figli. Christopher di 9 anni, Leandy di 4 e Crislandy di 2 anni e 7 mesi. Il più piccolo è nato con la sindrome di Down e una grave patologia cardiaca a causa della quale gli è stata effettuata una tracheotomia. Il bambino necessiterebbe di una macchina in grado di aspirare l’accumulo di espettorato per evitare che soffochi. A causa della mancanza di elettricità e risorse, i genitori non possiedono l’apparecchiatura e la madre è costretta, con la propria bocca, oltre 20 volte al giorno, ad aspirare dalla trachea del figlio l’escreato. Una storia drammatica che rivela, nella Cuba odierna, il dolore, la frustrazione e la disperazione di una famiglia che, abbandonata a se stessa,  affronta, nell’indigenza più totale, la tragedia della malattia del proprio figlio non sapendo quale destino il piccolo avrà in sorte.

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