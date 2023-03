Negli scorsi giorni, il tema dell’estremismo di destra è salito alla ribalta per via delle proteste davanti al palazzo presidenziale contro Vučić e la possibile firma dell’accordo franco-tedesco (quindi di matrice europea) sul Kosovo. Proteste che sono state in parte riprese anche dai media europei per la portata e perché si sono viste parecchie bandiere russe, insegne della Wagner o Zeta puntiniane. “Ce le aspettavamo, e in realtà non hanno coinvolto così tante persone”, afferma Kuloar. “Anzi, è quasi divertente che ci fosse più gente in piazza contro l’Europride (la manifestazione della comunità Lgbtq che si è svolta nel settembre scorso nonostante il divieto del governo, ndr) che in favore del Kosovo. La chiesa ortodossa però stavolta non era coinvolta”.