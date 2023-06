Gagauzia, un enigma geopolitico

La presenza nel territorio di una certa archeologia socialista non aiuta di certo a superare il rimpianto. Negli spazi rurali è facile imbattersi in vestigia e reperti del periodo, in quelli urbani in busti celebrativi. Le statue di Lenin trovano spazio ovunque: in parchi, piazze, musei, cortili e persino in arrugginiti distributori di benzina fuori dai centri urbani.