Sognando l’Europa

Lo incontriamo per la prima volta in una taverna a Basmane, quartiere di Smirne che ospita una delle più grandi comunità di rifugiati siriani in città. I cartelli per strada sono sia in turco sia in arabo. “I politici dicono molte bugie, dicono che i cittadini turchi pagano per noi, ma non è vero”, racconta. “Noi lavoriamo, paghiamo l’affitto, paghiamo le bollette, paghiamo per qualsiasi cosa”. Quando lo intervistiamo, chiede di non essere ripreso in volto. Dice di non sentirsi al sicuro: “C’è molto razzismo in Turchia. Un giorno ero seduto sul lungomare con mio cugino, parlavamo arabo. Due persone si sono avvicinate e ci hanno intimato di parlare turco. Hanno minacciato di darci fuoco”. Maamoun racconta di essere discriminato anche sul posto di lavoro: “Sono pagato meno dei cittadini turchi, non ho assicurazione né malattia. Lavoro come stiratore, 14 ore al giorno e con un solo giorno di riposo”. Si sistema la visiera del cappello che gli nasconde il volto: “Qui in Turchia non c’è futuro. Sogno di andare in Europa, voglio continuare a studiare”.