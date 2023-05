Il video: migranti in Italia trainati da finti pescatori

La promozione gira su Tik Tok. Brevi video che pubblicizzano i barchini in ferro messi insieme in Tunisia per la traversata verso l’Italia. La novità è che sono trainati dai pescherecci fino alle acque di ricerca e soccorso del nostro Paese. Poi i “pescatori” danno l’allarme e la Guarda costiera è costretta a intervenire portandoli a Lampedusa. Nel primo video si vede un barcone in ferro carico di subsahariani con le camere d’aria delle gomme d’auto usate come salvagente. La carretta è trainata da un peschereccio tunisino con tanto di canti tradizionali di sottofondo. Un altro video mostra un barchino appena assemblato con delle bandierine italiane e il costo in sovrimpressione: 13mila dinari tunisini forse per tutto lo scafo. L’equivalente di 3800 euro, un po’ alto, rispetto ai 400-600 euro che pagano realmente i migranti subsahariani.