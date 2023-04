Uzupio, il sottosopra al confine con la Russia

Uzupio (o Uzupis in lituano, o Zarece in russo) vuol dire “oltre il fiume” e per entrarci bisogna varcare la dogana della fantasia alla “sacra” frontiera del quartiere-utopia: il fiume Vilna. A dividere la città reale da quella irreale c’è il simbolo per eccellenza dell’unione: “Attraversa il ponte e diventa te stesso”, dice la prima regola della micronazione e della sua realtà parallela. Quando arrivi è come entrare nel disegno di un bambino edificato in scala massiccia, diventato uno Stato “legittimo” perché residenti la popolano realmente. Cosa rende Uzupio Uzupio è senza dubbio la sua Costituzione. “Tutti hanno il diritto di vivere vicino al fiume Vilna e il fiume ha diritto di scorrere”, è l’articolo uno del codice pacifista benedetto da papa Francesco quando visitò il Paese nel 2018. Le leggi che regolano la struttura anarchica sono state scritte dagli artisti lituani che sorridono dietro le finestre del posto e parlano con le loro sculture. Per loro il tempo non scorre, lo fa solo il corso d’acqua attorno al quale vivono, popolato da bambole incastrate sui rami, manufatti intarsiati e sovrapposti, scheletri che suonano scheletri di pianoforti, pianoforti veri e rotti, abbandonati ad ogni angolo. C’è una sirena tormentata che, leggenda dice, non va guardata negli occhi perché ti tratterrà per sempre qui. Per tutti il totem è però davvero solo uno: la scultura dell’angelo in cima al colonnato. Ricorda che “nessuno ha il diritto ad avere un progetto per l’eternità”, come dice l’articolo 22 della Costituzione.