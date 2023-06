Sulla strada per Kiev

L’avanzata dell’esercito russo il 24 febbraio 2022 ha lasciato sgomenta l’Europa intera e ha sconvolto la vita di milioni di ucraini. A subire tra i primi l’impatto dell’aggressione sono stati i residenti dell’Oblast di Kiev: nell’azione coordinata per invadere il Paese, i soldati di Mosca hanno penetrato i territori del nord per arrivare velocemente a Kiev. Case, attività, ricordi e speranze sono andati in frantumi sotto le bombe cadute dal cielo e sopra quelle che esplodono sotto i piedi di chi le calpesta. L’eredità che il conflitto sta lasciando in queste zone è già incalcolabile.