Kramatorsk, sotto una gelida nevicata, è spopolata. In giro poche macchine e soprattutto militari. La piazza principale è deserta e nessuno sembra fare caso alla colonna di fumo nerastro oltre la collina. Il vero cuore pulsante della città a ridosso della prima linea è il supermercato del centro, che assomiglia a un bunker con i sacchetti di sabbia come protezione. Il pane mancava qualche settimana fa, ma adesso gli scaffali sono ben forniti con tanto di confezione di pranzi pronti e prodotti freschi. I civili sono in minoranza rispetto alle mimetiche. Nessuno ride, scherza o ha uno sguardo sereno. La linea del fronte è a un passo e il macello di Bakhmut, dove si combatte casa per casa, dista una trentina di chilometri in linea d’aria. Yevgeny Prigozhin, il boss della Wagner, l’esercito di mercenari in appoggio a quello russo, che sostiene il grosso degli assalti, ha messo le mani avanti. La Stalingrado ucraina non cadrà il 24 febbraio, nel primo, tragico, anniversario dell’invasione russa dello scorso anno, ma “a marzo o aprile per colpa della mostruosa burocrazia militare” russa. Secondo il viceministro della Difesa ucraino, Hanna Malyar, alcune unità d’assalto di Mosca avrebbero perso l’80% dei soldati contro la piccola cittadina trasformata in fortezza, che argina l’offensiva nemica per conquistare tutto il Donbass.