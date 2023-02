Basta mezza giornata di treno verso Est per arrivare nell’inferno del fronte orientale. I vagoni per Kramatorsk sono pieni di soldati. La città è invasa dai militari, che stanno scavando trincee per la prossima battaglia. Kramatorsk è la linea del Piave nel Donbass. L’offensiva russa avanza lentamente e con un enorme numero di perdite. Per il 24 febbraio gli invasori non sono riusciti a conquistare Bakhmut, la Stalingrado ucraina, attaccata da mesi. Tutti ne parlano, ma arrivarci è un incubo. Per i giornalisti l’unica possibilità di sopravvivere è correre, non stare mai fermi, con il sibilo delle granate che ti passano sopra la testa. I russi sono a duecento metri dal centro ridotto a una desolazione di macerie. Soldati e civili vivono rintanati negli scantinati dei palazzi sbrecciati dalle bombe, come a Stalingrado durante la seconda guerra mondiale.