Se non venivi ammazzato dai russi rischiavi di perdere il controllo del corpo per il freddo. Non ti puoi muovere. Sei bloccato dentro una buca mentre bombardano di continuo”, spiega Nardini. I russi vanno all’assalto a ondate e non smettono mai di sparare con armi pesanti e leggere. “È impressionante – ammette – Quando un carro armato ti tartassa con dieci cannonate di fila, la testa sembra che scoppi solo per il rumore delle esplosioni”, ricorda il volontario italiano, che ha pure il passaporto ucraino. Il momento più drammatico è stato “quando un commilitone francese di 37 anni era uscito leggermente fuori dalla linea di trincea, neanche un metro, per garantire fuoco di copertura a dei ragazzi più giovani sotto tiro. Lo hanno ucciso davanti ai miei occhi”. Nardini ha il groppo in gola, quasi non riesce a parlare: “Mi ha colpito… non lo dimenticherò mai”. L’italiano si lascia andare sui russi: “Sono ben riforniti, riscaldati e hanno munizioni che sembrano non finire mai. Noi siamo inchiodati in trincea, bloccati, inutili e congelati. Dobbiamo solamente mantenere la posizione ad ogni costo”. Nardini mostra orgoglioso i video di quando spara con il kalashnikov e di come usano i mortai sul fronte del Donbass. Per non parlare delle foto, un po’ da spaccone, in sella a una moto da cross mascherato da ninja.