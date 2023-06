La seconda fine di Chernobyl

Sasha e Timur erano due stalker molto esperti. Anni fa, proprio con Sasha abbiamo intrapreso personalmente un viaggio illegale nei boschi della Zona per capire cosa rappresentasse per loro quell’area abbandonata e contaminata, percorrendo 80 chilometri in cinque giorni. Grazie a quel viaggio siamo riusciti a comprendere le motivazioni che spingono questi giovani ragazzi ad avventurarsi in un’area rischiosa e interdetta. La libertà e la ricerca dei propri limiti per superarli sono tra le spinte più forti, ma c’è anche la voglia di scoprire di più sul loro passato sovietico in un luogo rimasto congelato nel tempo per oltre trent’anni.