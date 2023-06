Banksy in salotto

“C’era molta gente con il volto coperto da maschere” racconta Tatiana. “Stavano disegnando e c’era un’ambulanza. Per un po’ siamo stati lì sotto a parlare, poi mi sono accorta che quelle persone stavano congelando, così li abbiamo invitati a entrare e scaldarsi. Abbiamo offerto loro del tè. Allora non sapevamo chi fossero o da dove venissero, nĂ© tanto meno che ci fosse Banksy fra loro. Abbiamo semplicemente invitato delle persone in casa. Non cambiava nulla che fossero o meno delle celebritĂ . Se qualcuno che sta lavorando ha freddo, lo si aiuta. D’inverno qui si gela: ho solo visto delle persone al freddo, che avevano bisogno di un tè o un caffè per scaldarsi”.