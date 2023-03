Nel paesaggio post atomico di un cantiere abbandonato i “fantasmi” si addestrano per la prossima missione. Poco distante tuona l’artiglieria. Il giovane ceceno con il simbolo del lupo dei ribelli del Caucaso sulla giubba spara sventagliate con la mitragliatrice pesante come Rambo. L’inglese, che ha operato in Iraq, ha un fucile mitragliatore silenziato e l’americano usa come maschera, per non farsi riconoscere, il teschio bianco disegnato su sfondo nero. “In missione uno della mia squadra è incappato in una mina a strappo – racconta l’ex militare Usa – Per liberarlo ho spezzato il filo di innesco con i denti”.